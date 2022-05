Football : Tottenham balaie Arsenal qui termine à dix

Dans un match en retard de Premier League, les Spurs ont battu les Gunners 3-0, jeudi. Le carton rouge reçu par Holding (33e) n’a pas aidé les coéquipiers de Xhaka.

Avec un doublé de Harry Kane, Tottenham, dos au mur, a submergé Arsenal (3-0), jeudi, en match en retard de la 22e journée de Premier League, et revient dans la course à la Ligue des champions.

Les Spurs, avec 65 points, n’ont plus qu’une longueur de retard sur Arsenal (66 pts), qui occupe la 4e place, la dernière offrant un ticket pour la C1.

Chelsea, avec 70 unités, voit sa troisième place confortée même si la C1 ne lui est pas encore assurée. Il lui reste deux matches à domicile contre Leicester, en roue libre, et Watford, déjà relégué, pour prendre les 2 points qui lui manquent, mathématiquement.

Calendrier favorable au Spurs

Arsenal doit, lui, se rendre à Newcastle et recevoir Everton qui pourrait jouer son maintien, alors que Tottenham accueillera Burnley (17e) et se déplacera chez le dernier et déjà condamné Norwich pour clore la saison.