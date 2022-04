Football en Angleterre : Tottenham égare de précieux points contre Brighton

Battus 0-1, les Spurs ont effectué une mauvaise opération dans la course à la qualification pour la Champions League.

Leandro Trossard a inscrit le seul but du match à la 90e.

Vainqueur de ses 4 derniers matches, Tottenham, peu inspiré offensivement, a été stoppé net dans son élan par Brighton (0-1), samedi pour la 33e journée de la Premier League. Cette défaite est une bien mauvaise affaire pour les Spurs dans la course à la Ligue des Champions.

Quatrièmes avec 57 points, les Spurs avaient l’occasion de faire le trou sur leurs poursuivants mais ils n’ont toujours que 3 points d’avance sur Arsenal qui joue un peu plus tard (16h00, heure française) à Southampton et qui, même après cette rencontre, comptera encore un match de moins que Tottenham.

Match débridé

Les Seagulls, de leur côté, n’avaient plus rien à craindre ni à espérer de cette saison avec leur 10e place et 40 points. Ils avaient bien retenu la leçon de la défaite (2-0) à l’aller, chez eux, il y a pile un mois, lors du match reporté en raison de cas de Covid-19, en décembre.

Dans une rencontre assez débridée, ils avaient alors tiré 15 fois au but sans cadrer et en concédant 17 tirs à leurs adversaires, alors que le match a été bien plus serré cette fois.