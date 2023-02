Football : Tottenham enfonce un peu plus Chelsea

Profitant du fait que Newcastle (5e) affronte Manchester United (3e) un peu plus tard en finale de la Coupe de la Ligue anglaise, à Wembley, les Spurs avec 45 points, prennent 4 longueurs d’avance sur les Magpies, mais avec deux matches en plus.

Rouge puis jaune

Coup dur supplémentaire pour Graham Potter, dont la position semble de plus en plus précaire, Thiago Silva est sorti blessé à la 19e minute, remplacé par Wesley Fofana.

Kane marque

Avec un seul but marqué lors des cinq matches qui ont précédé cette rencontre, cet avantage semblait déjà conséquent et il ne l’a été que davantage quand Harry Kane, sur corner, a inscrit un deuxième but (2-0, 82e), alors que Potter s’apprêtait à faire entrer Myxkahilo Mudryk et Pierre-Emerick Aubameyang, pour tenter le tout pour le tout.