Football : Tottenham fait exploser Newcastle, West Ham s'accroche

Tottenham s'est provisoirement emparé de la 4e place qualificative pour la Ligue des champions en écrasant le Newcastle de Fabian Schär (5-1), buteur, alors que West Ham a battu Everton (2-1).

Tottenham a signé une cinquième victoire en six matches de championnat.

Très irrégulier à l'arrivée d'Antonio Conte, Tottenham semble enfin trouver de la régularité avec cette 5e victoire sur les 6 dernières journées. Avec 54 points, il devance à la différence de buts Arsenal, qui jouera lundi à Crystal Palace et compte deux matches en moins, confirmant ses prétentions pour la fin de saison. Les Londoniens ont encore démontré leur force de caractère, puisque ce succès porte à 14 le nombre de points glanés après avoir été menés au score cette saison, le plus haut total pour la Premier League.

À l'inverse, Newcastle enchaîne un troisième revers de suite et si leurs 9 points d'avance sur la zone rouge semblent encore un matelas confortable, les Magpies ont pu mesurer ce qui les sépare du haut du tableau.

Piqués au vif, les Spurs ont rapidement réagi. Sur un centre brossé et appuyé de Heung-min Son, Ben Davies a subtilement décroisé sa déviation de la tête pour trouver le petit filet opposé (1-1, 43e). Électrisé, Tottenham a enchaîné au retour des vestiaires avec un centre de Harry Kane que Son a raté mais qui a été repris au deuxième poteau d'une tête plongeante par Matt Doherty (2-1, 48e). Newcastle a ensuite semblé en danger sur chaque offensive, Son marquant en contre (3-1, 54e), avant qu'Emerson Royal ne reprenne de près un centre de Doherty (4-1, 63e). En toute fin de match, Steven Bergwijn a enfoncé le clou, deux minutes à peine après être entré en jeu (5-1, 83e), pour parachever la démonstration convaincante des siens.

Les Hammers assoment Everton

Avant de recevoir Lyon, jeudi, en quart de finale aller de la Ligue Europa, West Ham a préservé ses ambitions européennes face à Everton, à qui rien ne réussit (2-1). Avec 51 points, West Ham pointe à la 6e place qualificative pour la Ligue Europa Conférence, mais reste à trois longueurs de Tottenham et Arsenal. Everton reste 17 et premier non-relégable, trois points devant Watford, 18e, mais avec deux matches en plus à jouer.