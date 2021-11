football – Tottenham mise sur Antonio Conte

«Antonio a remporté des titres en Serie A, dont un triplé de scudettos avec la Juventus, en Premier League (avec Chelsea) et dirigé l’équipe d’Italie qu’il a amenée en quart de finale de l’Euro 2016», écrit encore Tottenham.

L’Italien aura la tâche d’essayer de réveiller une équipe trop souvent apathique depuis près de deux ans et le départ de l’Argentin Mauricio Pochettino.

Joli salaire et belle enveloppe

Selon «The Sun», le coach de 52 ans devrait toucher un bien joli pactole. Son contrat d’un an et demi serait assorti d’un salaire plus que confortable de 17 millions d’euros.