Football : Tottenham – Rennes n’aura pas lieu, les Spurs en danger

Faute de reprogrammation possible, la rencontre de Ligue Europa Conférence entre Tottenham et Rennes a été annulée. Les Spurs, qui avaient besoin d’une victoire pour se qualifier, devraient s’incliner sur tapis vert.

Harry Kane (à droite) sous le regard de Flavien Tait durant le match aller entre Rennes et Tottenham, le 16 septembre, conclu sur le score de 2-2.

La rencontre de Ligue Europa Conférence entre Tottenham et Rennes, prévue jeudi à Londres et reportée en raison de cas de Covid-19 au sein de l'équipe anglaise, n'a pu être reprogrammée et doit donc être annulée, a annoncé samedi l'UEFA.