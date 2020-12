Football : Tottenham reprend la tête

Dimanche, les Spurs ont battu Arsenal 2-0. Le duo Kane-Sun a une nouvelle fois frappé et permet aux siens de reprendre les commandes de la Premier League.

Encore une fois, le duo Harry Kane-Son Heung-min a fait la différence dans un match "mourinhesque" au possible, avec deux buts en contre-attaque et une deuxième période passée à gérer tranquillement l'avantage.

L'Anglais a servi le Coréen qui a marqué d'une magnifique frappe enroulée de 22 mètres pour l'ouverture du score (1-0, 13e), et le second a rendu la pareille au premier, qui a placé une frappe surpuissante sous la barre en angle fermé pour le 2-0 (45+1).

Il s'agit déjà des 10e et 11e buts sur lesquels les deux compères combinent depuis le début de la saison et leurs 30e et 31e depuis qu'ils jouent ensemble. Seuls Didier Drogba et Frank Lampard pour Chelsea ont fait mieux (36 buts).