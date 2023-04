Football: Tottenham s’effondre à Newcastle

Mené 5-0 après 21 minutes de jeu, Tottenham a sérieusement entamé ses chances de disputer la Ligue des champions en allant perdre (6-1) chez son rival direct Newcastle, dimanche, pour la 32e journée du championnat. Les Spurs, 5e, ont désormais 6 points de retard sur Manchester United (4e) et Newcastle (3e), avec respectivement deux matches et un match de plus au compteur.