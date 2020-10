Football : Tottenham vainqueur grâce à son duo magique

Harry Kane et Son Heung-min se sont encore associés pour faire gagner les Spurs.

Sur un corner sortant venu de la droite, Harry Kane a superbement et très intelligemment effectué une remise de la tête vers le deuxième poteau qui a été coupée par Son, pour l’unique but du match (1-0, 76e).

Duo intenable

Depuis qu’ils sont associés, c’était la 29e fois qu’ils combinaient sur un but, ce qui place la doublette au même niveau que les tandems célèbres que sont Robert Pirès et Thierry Henry ou David Silva et Sergio Agüero, mais encore derrière Frank Lampard et Didier Drogba (36).