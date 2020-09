Football : Totti aide une jeune femme à sortir du coma

Ilenia Matilli, 19 ans, est sortie d’un coma de neuf mois après avoir entendu la voix de l’ancien joueur emblématique de l’AS Roma.

«Ilenia n’abandonne pas, tu peux y arriver, nous sommes tous avec toi», disait l’ex-star de l’AS Roma dans un message vidéo envoyé plusieurs mois plus tôt à la jeune femme. Cette dernière est elle aussi footballeuse et défend les couleurs de la Lazio Rome, mais elle supporte le grand rival, la Roma.

«Elle m’a souri, m’a serré contre elle et s’est mise à pleurer. C’était très émouvant de rencontrer Ilenia»

Francesco Totti lui a rendu visite ce lundi, dans un hôpital de Rome. «Elle m’a souri, m’a serré contre elle et s’est mise à pleurer. C’était très émouvant de rencontrer Ilenia et nous nous reverrons quand elle sortira de l’hôpital», a dit Totti, 43 ans, après l’entrevue qui a duré plus d’une heure.