Présidentielle – Centrafrique : Touadéra favori dans un pays en guerre civile

Le président sortant Faustin-Archange Touadéra est favori à sa propre succession. Mais le pays est secoué par une coalition de rebelles pour empêcher les élections de se dérouler correctement.

Quelque 1,8 million d’électeurs doivent se rendre aux urnes pour désigner le président et les 140 députés de ce pays plongé dans la guerre civile depuis près de huit ans, parmi les plus pauvres du monde.

La menace des groupes armés sur une grande partie du territoire, et l’avancée récente des rebelles signalée sur les axes majeurs menant à la capitale, rendent illusoire une participation conséquente, du moins libre et sereine, faisant dire à l’opposition et aux experts que la légitimité des futurs élus pourrait être déjà grandement entamée.

Opposition divisée

Et, malgré une baisse notable des combats depuis 2018, puis un accord de paix en 2019, les groupes armés continuent de s’attaquer sporadiquement aux forces de l’ordre et aux civils.

Un quart de la population déplacée

La Centrafrique est ravagée par la guerre civile depuis qu’une coalition de groupes à dominante musulmane, la Séléka, a renversé François Bozizé en 2013. Les affrontements entre Séléka et milices chrétiennes et animistes anti-balaka ont fait des milliers de morts entre 2013 et 2014 et plus du quart des 4,9 millions de Centrafricains ont dû fuir leur foyer, dont 675’000 demeurent réfugiés dans les pays voisins, sans pouvoir voter.