Coupe du monde: Touché à la cheville, Neymar jouera-t-il contre la Suisse?

Qatar 2022 : Touché à la cheville, Neymar pourra-t-il jouer contre la Suisse?

Le No 10 brésilien souffre d’une entorse de la cheville droite. On connaîtra la durée de son indisponibilité après des examens complémentaires.

Le maître à jouer brésilien Neymar, remplacé dans les dernières minutes du match remporté par les siens contre la Serbie 2-0 dans le Mondial, a été touché à la cheville droite et a quitté le stade en boitant.

Il souffre d’une entorse à la cheville droite, a annoncé le médecin de la fédération, Rodrigo Lasmar. «Nous devons attendre entre 24 et 48 heures pour avoir une autre évaluation» de la gravité de cette blessure et d’une éventuelle indisponibilité du joueur, sorti en fin de match.

De retour sur le banc, il a déchaussé son pied droit et retiré chaussette et protège-tibia. Sur des clichés pris par des photographes de l’AFP, on voit un œuf de pigeon qui s’est formé sur la malléole droite du Brésilien. L’attaquant du Paris SG a été ensuite filmé boitant bas à son retour vers le vestiaire.