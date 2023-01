Open d’Australie: Touché au genou, Nick Kyrgios déclare forfait

Le premier coup de théâtre de cet Open d’Australie n’est pas arrivé des courts de Melbourne Park. Il était presque 16 h, lundi, lorsque Nick Kyrgios est venu annoncer son forfait à cause «d’un genou pas assez remis». Accompagné en salle de presse par son physio, l’Australien a expliqué «avoir fait des essais» durant la dernière semaine. Des tests non concluants puisqu’il va devoir subir une arthroscopie et sera absent des courts «pour une durée de trois à quatre semaines».