Etats-Unis

Touché par le virus, cet infirmier est méconnaissable

Mike Schultz, 43 ans, a contracté le coronavirus. L’apparence physique de cet infirmier américain a été radicalement changée.

Mike Schultz est un Californien de 43 ans, qui vient de passer six semaines à l'hôpital après avoir contracté une forme grave du coronavirus. Ces derniers jours, il a publié une photo sur Instagram qui montre sa métamorphose physique entre le début et la fin de sa prise en charge pour la maladie. «Je voulais montrer à tout le monde ce que ça faisait d’être intubé et sous ventilateur pendant six semaines», a-t-il écrit en légende de sa publication.

L'homme, très sportif et lui-même infirmier de profession à San Francisco, a perdu plus de 20 kilos lors de ses six semaines d'hospitalisation. «Je suis loin de ma famille et de mes amis. Je vais de mieux en mieux et bientôt je serai comme j’étais», a-t-il ajouté.