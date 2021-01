Mark Hamill : Touché par les fans ravis de son retour dans «The Mandalorian»

Mark Hamill, qui campe le célébrissime Luke Skywalker, a fait une apparition surprise dans le spin-off de «Star Wars». L’acteur a été subjugué par les réactions des fans de la saga.

«Pas de mots. Voir ces réactions est quelque chose que je chérirai pour toujours. Je savais que les fans adoreraient. Les voir ravis au-delà de toute raison avec l’exubérance d’enfants qui hurlent d’extase ou qui pleurent de joie est un grand huit émotionnel. Je ne l’oublierai jamais», a tweeté Mark Hamill. Il a aussi remercié les créateurs de la série, Jon Favreau et Dave Filoni: «Parfois, les plus beaux cadeaux sont les plus inattendus».