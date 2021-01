Un drôle de billet a récemment été accroché à l’entrée d’un immeuble locatif de Zurich. La lettre manuscrite s’adressait à un enfant et était signée par le facteur couvrant le secteur. «Au petit enfant avec la veste bleue qui habite sûrement ici: tu m’as lancé une boule de neige. Elle m’a touché. La fenêtre de mon véhicule était ouverte. La neige m’est arrivée au visage. J’ai failli faire un accident. Merci beaucoup de m’avoir effrayé.» Plus bas dans l’écrit, le ton devient plus menaçant: «Le Père Noël est mon oncle. Je lui ai dit que tu ne recevras aucun cadeau l’année prochaine.»