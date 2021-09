Cyril Hanouna travaille sur un TPMP le dimanche

C8 : «Touche pas à mon poste!» le dimanche? Hanouna y travaille

L’animateur et producteur aimerait que son talk-show soit diffusé six jours sur sept et ses chroniqueurs approuvent l’idée.

Cyril Hanouna anime et produit «Touche pas à mon poste!» C8/Benjamin Decoin

Pour les fans de «Touche pas à mon poste!» la nouvelle annoncée par Cyril Hanouna ce mardi 28 septembre est excellente. Pour ceux qui ont horreur de l’émission de C8, c’en est une très mauvaise. L’animateur, qui a récemment reçu Loana et Sylvie Ortega, songe en effet à programmer son talk-show un jour de plus par semaine.

«On est en train de réfléchir avec la direction de C8, avec Franck Appietto (ndlr: président de C8) notamment, Gérald Brice Viret (ndlr: directeur général des antennes et des programmes de Canal+), mon Vincent Pujol (ndlr: directeur des programmes de C8), à un «TPMP» en plus dans la semaine. Mais c’est loin d’être fait», a confié Hanouna sur le plateau de «6 à 7».

Seulement, pour que cette émission supplémentaire prévue le dimanche, puisse voir le jour, tout le monde devra faire un effort financier. Cyril Hanouna, dont le livre politique sortira le 6 octobre 2021, a précisé qu’il animerait l’émission bénévolement et a demandé aux chroniqueurs présents sur le plateau s’ils étaient d’accord de travailler en étant moins payés. Et la réponse a été quasi unanime. Seul Bernard Montiel n’a pas semblé emballé par cette idée.