Tennis: Touchée à la jambe gauche Teichmann abandonne à Rome

Les quarts de finale du Masters 1000 de Rome se sont déroulés vendredi. Chez les dames, celui qui a mis aux prises Jil Teichmann (WTA 29) et Daria Kasatkina (WTA 23) était plutôt réservé aux initiés. La Suissesse de 24 ans et la Russe de 25 ans ne sont pas les joueuses les plus connues du circuit WTA.