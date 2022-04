Elsa Esnoult : Touchée par le Covid, elle déprime

La comédienne Elsa Esnoult ne pourra pas rencontrer ses fans à cause du virus qu’elle a contracté. De quoi lui saper le moral.

Elsa Esnoult, qui est dégoûtée par la promotion canapé, se faisait une joie immense de rencontrer ses fans belges, mercredi 20 avril 2022. Malheureusement pour elle, cela n’a pas pu se faire. «Bonjour à toutes et à tous, c’est le cœur lourd que je viens vous annoncer que la journée de Bruxelles pour vous voir aujourd’hui est annulée car je suis positive au Covid. À 5 h du matin je me suis réveillée avec beaucoup de fièvre et c’est évident que je ne peux pas vous contaminer, a écrit sur Instagram la comédienne de la série «Les mystères de l’amour», sur TMC. Je me réjouissais tellement de vous voir… J’espère guérir le plus vite possible pour que l’on puisse de nouveau nous retrouver. Je suis vraiment plus que désolée.»