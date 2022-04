Body Positive - Touchée par une anomalie rare de la peau, elle se confie

«Je préfère tout montrer dès le début comme ça, je sais que les gens qui m’approchent savent tout de suite ce que j’ai.» Alba Parejo, mannequin et influenceuse, se confie sans filtres dans une interview accordée au média «Brut.». L’Espagnole de 21 ans souffre depuis la naissance de nævus mélanocytaire congénital, une anomalie extrêmement rare de la peau. «Ce sont de très gros grains de beauté qui peuvent apparaître n’importe où sur le corps, explique Alba Parejo. Visage, ventre, bras, et, dans mon cas, j’en avais sur le dos, sur toute la zone des fesses, des cuisses et de l’abdomen.»

Une trentaine d’opérations chirurgicales

Bien que les risques de cancer soient presque nuls, selon l’association française Nævus, il est possible de retirer les grains de beauté par voie chirurgicale. Alba Parejo a ainsi subi plus de trente opérations qui lui ont laissé d’importantes cicatrices.

Des opérations dont la jeune femme se serait passée si elle avait pu. «Si j’avais pu choisir, j’aurais choisi de ne pas me faire opérer, j’aurais préféré garder ces taches, raconte-t-elle. Parce que finalement, ce que j’ai trouvé de plus difficile à accepter dans la maladie, ce sont les opérations. Parce que quand on a un grain de beauté, on se dit: bon, c’est un gros grain de beauté. En revanche, les cicatrices sont ce que j’ai eu le plus de mal à accepter.»