Action insolite: Touchez 78'000 francs pour vous installer sur une île quasi déserte

L’Irlande compte 154 îles au total, dont certaines sont isolées, quelque peu inhospitalières et (presque) totalement abandonnées. Une situation à laquelle le gouvernement irlandais souhaite désormais remédier par le biais du projet baptisé «Our Living Islands». Ce dernier vise à attirer davantage de personnes sur ces îles. Concrètement, elles sont au nombre de 23 et elles ne sont pas reliées à la terre ferme par un pont.

Arranmore (Árainn Mhór) compte un peu plus de 400 habitants, ce qui en fait la deuxième île la plus peuplée de toutes celles du portefeuille.

Sous condition

Une action similaire portant le nom de Croí Cónaithe a déjà été lancée sur le continent irlandais. Partant du principe que rénover une habitation sur une île est plus contraignant et plus coûteux en raison du manque d’infrastructures, le montant des subventions est plus élevé que celui sur la terre ferme.