20 minutes : Toujours à contre-courant

Le média le plus lu de Suisse investit dans le journalisme alors que la branche est en crise. Les lecteurs en profiteront.

Besoin d’information plus grand que jamais

Avec 20 minutes, 20 Minuten, 20 minuti et la radio 20 minutes, plus de 360 collaborateurs à travers tout le pays livrent le meilleur d’eux-mêmes chaque jour pour vous informer et vous divertir via nos éditions papier et en ligne. Aucun autre média indépendant ne couvre la Suisse aussi largement. Désignés «média le plus influent du pays», nous sommes conscients de notre responsabilité sociale. À ce titre, nous avons lancé un conseil interne qui élabore des recommandations et en vérifie l’application.