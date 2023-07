Bruno Sanches est toujours ami avec son ex-acolyte

Pendant six ans, ils ont fait rire aux éclats les téléspectateurs dans «Catherine et Liliane», sur Canal +, où ils incarnaient des secrétaires drôlissimes et déjantées. Une fois cette aventure terminée d’un commun accord, en 2019, Bruno Sanches et Alex Lutz ont mené leur carrière séparément. Ce dernier, qui est un papa sévère, a enchaîné les rôles au cinéma. On l’a notamment vu dans «OSS 117: Rio ne répond plus», «Guy», ou encore «Une nuit», actuellement au cinéma.