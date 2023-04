Motocyclisme: Toujours convalescent, Marc Marquez manquera le Grand Prix d’Espagne

«Nous avons fait hier (ndlr: mardi) un nouveau scan qui a confirmé que l'os n'est pas complètement guéri, bien que la blessure évolue favorablement, et que courir à Jerez était risqué», explique le pilote de 30 ans, dans un communiqué de son équipe Repsol Honda. «Nous avons décidé avec le team médical de ne prendre aucun risque, d'attendre deux semaines de plus et de revenir pour Le Mans», au GP de France du 12 au 14 mai, ajoute-t-il.