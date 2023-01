Football américain : Toujours dans un état critique, Damar Hamlin montre des signes de progrès

Damar Hamlin a été victime d’un violent choc à la poitrine lors du match de NFL entre son équipe de Buffalo et les Cincinnati, lundi.

Le joueur des Buffalo Bills, Damar Hamlin, toujours hospitalisé dans un état critique après un arrêt cardiaque consécutif à un choc subi lundi pendant un match de NFL, a montré des signes encourageants de progrès ces dernières heures, a annoncé son club mercredi. «Damar reste dans un état critique, avec des signes d'amélioration notés ( mardi) et cette nuit, a tweeté sa franchise. Il devrait rester en soins intensifs, l'équipe soignante continuant à le surveiller et à le soigner.»

Une annonce qui confirme les témoignages de divers proches de Hamlin auprès de plusieurs médias américains. «Pour le moment, les choses vont dans une direction positive», avait ainsi déclaré plus tôt à NFL Network Jordon Rooney, un ami et représentant marketing de Hamlin. Un message de la même tonalité que celui délivré à ESPN par l'agent du joueur, Ron Butler, affirmant avec un peu plus de précision que «ses niveaux d'oxygène se sont améliorés». Son oncle, Dorrian Glenn, s'exprimant également auprès d'ESPN, a assuré que l'état de son neveu «progresse par rapport à la veille».