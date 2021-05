Coronavirus en Suisse - Toujours davantage d’optimisme de la part de l’OFSP

Tous les indicateurs sont au vert, a confirmé ce vendredi devant la presse à Berne Patrick Mathys, chef de la section Gestion de crise et collaboration internationale de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP). «J’ai le plaisir de vous transmettre des informations positives sur la situation actuelle», a-t-il déclaré. «Tous les indicateurs sont orientés favorablement. On constate un nouveau recul des cas la semaine dernière ainsi que les derniers jours. Les hospitalisations sont aussi en baisse et il n’y a des décès que très rarement. Le nombre de morts a beaucoup baissé, ce qui s’explique par l’avancée de la campagne de vaccination», s’est-il réjoui.

Selon les derniers chiffres de l’OFSP , durant les dernières 24 heures, 912 nouvelles personnes ont été testées positives, 36 hospitalisations supplémentaires et 3 nouveaux décès enregistrés. Au niveau de la campagne de vaccination, l’OFSP a annoncé vendredi après-midi sur Twitter que désormais plus de 20% de la population suisse avait reçu deux doses.

L’évolution positive de la situation permet à l’OFSP de rétrograder le niveau d’alerte de sa campagne de sensibilisation, qui passe du rouge à l’orange. «Mais ce n’est pas vert, il faut rester vigilant. Nous ne voulons pas qu’en cas de négligence, il y ait de nouvelles flambées», a mis en garde Patrick Mathys. Avec l’arrivée de la belle saison et une tendance à la baisse dans les pays voisins, le Conseil fédéral ne déconseille plus non plus les voyages, mais invite tout de même à la prudence. «Il y a un risque dans presque toutes les régions du monde. Renseignez-vous sur les restrictions d’entrée dans le pays où vous vous rendez. Ne voyagez pas si vous vous sentez malade ou que vous avez des symptômes», a précisé Patrick Mathys.