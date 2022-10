Football : Toujours en traitement, Haller est de retour à l’entraînement

La carrière de Sébastien Haller a été interrompue cet été. Atteint d’une tumeur aux testicules découverte lors de son arrivée cet été à Dortmund, l’attaquant a dû mettre le football en «stand-by» afin de se soigner. Le joueur de 28 ans va mieux, comme le prouve sa récente apparition publique à l’occasion de la cérémonie du Ballon d’or la semaine passée. À Paris, Haller avait remis le trophée Yachine à Thibaut Courtois, le gardien du Real Madrid. Ovationné par la foule sur la scène du théâtre du Châtelet à Paris, il avait donné des nouvelles rassurantes. «Tout va bien, les choses se passent de la meilleure manière possible. C’est bien de montrer qu’on est fort», avait expliqué celui qui avait été nommé pour le Ballon d’or et qui avait terminé 13e du classement.

Signe encore plus encourageant, le joueur ivoirien, opéré de sa tumeur, s’est entraîné mardi dans les infrastructures de son ancien club, l’Ajax Amsterdam, ville dans laquelle il suit son traitement, selon SkySports. C’est la première fois que Haller est aperçu ballon au pied depuis cet été. Son président espère le voir «pour la deuxième partie de saison».



Lors d’un entretien accordé à l’UEFA mi-octobre, l’attaquant avait expliqué suivre une chimiothérapie. «Je passe cinq jours d’affilée à l’hôpital, où je suis branché en permanence à des appareils, précisait-il. Ensuite, j’ai deux semaines de repos. C’est le premier cycle, et je dois en faire quatre. Quatre cycles de chimiothérapie d’environ trois semaines chacun. Après cela, en fonction de l’évolution de mon cancer et de la façon dont il se propage, il faudra peut-être m’opérer. Beaucoup de gens me demandent quand je reviendrai, mais il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Il est donc difficile de leur donner une réponse précise.»