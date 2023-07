Justice: Toujours entendre avant d’enfermer, un casse-tête judiciaire

Dès 2024, les procureurs suisses ne pourront plus prononcer de peines de prison ferme via une ordonnance pénale sans avoir entendu le prévenu. L’évolution découle de la réforme du Code de procédure pénale (CPP), votée par les Chambres fédérales en 2022. Jusqu’alors, le Ministère public pouvait prononcer une telle peine d’entrée de cause, après simple lecture du dossier, à deux conditions: que les faits soient établis par le rapport de police; et que la peine n’excède pas six mois. C’est désormais fini, au grand dam du procureur général Olivier Jornot, qui comme tous ses collègues des autres cantons avait combattu cette disposition. Il redoute un engorgement de l’appareil judiciaire et estime «qu’en termes de qualité de la justice, le gain est nul».