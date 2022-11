Football : Toujours intraitable chez lui, Lens creuse l’écart avec la concurrence

Les Sang et Or ont renversé Clermont (2-1), signant un huitième succès à domicile en autant de matches cette saison. Dauphins du PSG, ils prennent provisoirement huit points d’avance sur Rennes.

Grâce à un but de Seko Fofana, le RC Lens poursuit sa saison de rêve en Ligue 1. AFP

Le RC Lens a maintenu son rythme échevelé, enchaînant un huitième succès de rang à domicile samedi face à Clermont (2-1). Un résultat qui conforte la deuxième place du club artésien en Ligue 1 et relègue provisoirement le 3e, Rennes, à huit longueurs. De quoi passer au chaud le mois et demi de trêve imposée par la Coupe du monde au Qatar (la prochaine journée de L1 est programmée le 28 décembre, dix jours après la finale du Mondial).

Cette longue coupure n'arrive peut-être pas au bon moment pourtant pour un RC Lens encore et toujours victorieux à Bollaert-Delelis, et plus que jamais dauphin du PSG. Samedi soir, dans une enceinte archicomble pour la 15e fois de suite, les Sang et Or n’ont pas tremblé au moment de conclure face à Clermont.

Grâce à des buts de Saïd et Fofana (2-1, 68e), les protégés de Franck Haise n’ont toujours pas laissé en route le moindre point chez eux cette saison, signant une 8e victoire d'affilée dans leur forteresse. Ils égalent au passage le record du club sur une saison (comme en 1955 et en 1961). Et, avec 36 unités au compteur après 15 journées, les voici à deux points du PSG, qui reçoit Auxerre dimanche (13h) et à huit points devant Rennes, qui joue dans la soirée à domicile face à Toulouse (21h).

Lens mené à domicile, une première

Pourtant, tout n’a pas été simple samedi en fin d'après-midi. Le Racing a même été mené pour la première fois de la saison chez lui, sur un but contre son camp de l’ex-Clermontois Abdul Samed (0-1, 39e), alors que les Auvergnats Wieteska (4e) et Kyei (37e) avaient auparavant vu Samba repousser leurs tentatives. Malgré leur domination dans le jeu, les Sang et Or pêchaient dans la zone de finition. Saïd (1re, 8e, 15e) et Fofana (45e) n’accrochaient pas le cadre. Le tir à bout portant de Machado était, lui, renvoyé sur la ligne par Seidu (25e).

La seconde période laissait logiquement place à une intense poussée artésienne. Et, si les offensives lensoises semblaient d’abord brouillonnes, Saïd, sur une nouvelle offrande de Sotoca, égalisait (1-1, 60e). Bollaert respirait, avant d’être délivré quelques minutes plus tard par le capitaine Fofana (2-1, 68e).

La saison record se poursuit pour Lens, qui se déplacera à Nice pour la reprise avant de recevoir le PSG dans un choc au sommet le 1er janvier.