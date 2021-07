Suisse : Toujours moins d’antibiotiques utilisés sur les animaux

Selon l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires, les ventes destinées aux animaux ont encore reculé de 4% l’an dernier.

Bonne nouvelle: les vétérinaires utilisent toujours moins d’antibiotiques pour traiter les animaux. En effet, selon l’office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV), la quantité totale de ce type de médicaments a baissé d’environ 4% l’an dernier et celle des classes d’antibiotiques critiques (ceux qui ne devraient être utilisés que si les autres ne sont plus efficaces) d’environ 9%.

Problématique de la résistance aux antibiotiques

L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires rappelle en effet que les antibiotiques constituent l’un des plus grands progrès de la médecine et qu’ils permettent de guérir des maladies bactériennes souvent mortelles autrefois. Mais, en raison de leur utilisation excessive et inappropriée en médecine humaine et vétérinaire, toujours plus de bactéries deviennent résistantes. Avec des conséquences dramatiques qui touchent à la fois les humains, les animaux, l’agriculture et l’environnement. Raison pour laquelle Berne a adopté la Stratégie Antibiorésistance (StAR) pour gérer de manière coordonnée cette problématique.