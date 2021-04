Après avoir marqué le plus beau but de la saison – un extérieur lobé de Maxime Dominguez il y a quelques semaines –, Neuchâtel Xamax a inscrit son nom au sommet de l’autre tableau: celui du plus bel autogoal. Une reprise directe, à bout portant , et tellement malheureuse du pied gauche de Mike Gomes… sur un coup franc du Kriensois Helios Sessolo. Invraisemblable.

Il y a le geste, et il y a le contexte. En l’occurrence, M. Hänni avait juste laissé aux visiteurs lucernois le temps de botter un dernier coup franc avant de siffler la mi-temps. Personne n’avait vraiment suivi l’envoi sortant de Sessolo, tout le monde s’apprêtait à prendre le chemin des vestiaires sans histoires. Jusqu’à ce ballon mal contrôlé, si on peut dire.

Peu dangereux en attaque

L’incident n’arrangeait pas une situation déjà délicate pour les Neuchâtelois. Pas que les hommes d’Andrea Binotto passaient à côté de leur match, mais le vrai problème n’avait pas attendu les arrêts de jeu de la première période pour se présenter. Un contre défavorable à mi-terrain, Mark Marleku qui s’en va seul au but et qui lobe Laurent Walthert d’une pichenette très joliment exécutée: Xamax s’était tiré une balle dans le pied après moins de 200 secondes de jeu mardi.

Même si cette rencontre a mis à mal ce constat, les Rouge et Noir ont trouvé une stabilité défensive et une cohérence au milieu depuis plusieurs semaines. Reste le point qui dérange: la percussion et la justesse offensives. À la Maladière, Louis Mafouta et ses coéquipiers se sont baladés plus souvent qu’à leur tour dans les trente derniers mètres lucernois. Le tout en adressant très peu d’envois dangereux à destination de Pascal Brügger. Comme lors de leurs deux dernières sorties, ils n’ont pas trouvé la faille.