États-Unis : Toujours pas d’accord entre Washington et TikTok

L’administration Trump continue de discuter le groupe chinois ByteDance, propriétaire de TikTok, pour la vente des actifs américains du groupe.

Les États-Unis et le groupe chinois ByteDance ne sont pas parvenus à un accord sur la vente des actifs américains de l’application TikTok dans le délai imposé par l’administration de Donald Trump, a-t-on appris de source proche. L’échéance était vendredi à minuit.

Les discussions se poursuivent toutefois entre l’administration de Donald Trump et TikTok, et les utilisateurs de la populaire application de vidéos légères devaient pouvoir continuer à utiliser le réseau social sur le sol américain samedi. Contactés par l’AFP, le Trésor américain et TikTok n’ont pas souhaité commenter.