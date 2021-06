Présidentielle péruvienne : Toujours pas de résultat officiel, mais pas d’irrégularités graves selon l’OEA

Donnée battue de 60'000 voix, Keiko Fujimori conteste les résultats, mais l’Organisation des États américains dit ne pas avoir constaté de «graves irrégularités».

Période «complexe et difficile»

Avertissement des chefs indigènes

Pedro Castillo, qui espère faire essuyer à son adversaire un nouveau revers au second tour après ceux de 2011 et 2016, a appelé ses partisans à «ne pas tomber dans la provocation». Cet enseignant d’une commune rurale et syndicaliste a d’ores et déjà enregistré les félicitations des présidents argentin et bolivien Alberto Fernandez et Luis Arce, de la vice-présidente du Nicaragua, Rosario Murillo, ainsi que d’ex-dirigeants de gauche, les Brésiliens Dilma Rousseff et Luiz Inacio Lula da Silva, l’Équatorien Rafael Correa et le Bolivien Evo Morales.