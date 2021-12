New York : Toujours pas de verdict au procès Maxwell pour crimes sexuels

Le jury au procès de Ghislaine Maxwell, jugée à New York pour trafic sexuel, a de nouveau échoué lundi dans ses interminables délibérations à décider de la culpabilité ou de l’innocence de l’ancienne compagne de Jeffrey Epstein, mort en prison en 2019.

Le procès au tribunal fédéral de Manhattan a commencé le 29 novembre et les débats ont pris fin il y a une semaine. Depuis lors, et après une pause pour Noël, les six femmes et six hommes du jury populaire délibèrent dans le secret mais ne parviennent pas à se mettre d’accord sur un verdict pour cette très chic sexagénaire qui a grandi et évolué dans des milieux hyperprivilégiés entre l’Europe et les États-Unis. Les jurés se retrouveront mardi vers 09 h 00 (15 h 00 en Suisse) et pourront délibérer jusqu’à 18 h 00 (00 h 00 en Suisse).