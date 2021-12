Hockey sur glace – Toujours pas d’embellie pour le HC Ajoie

Les matches se suivent et se ressemblent malheureusement pour les Jurassiens, qui auront encore à faire aux ZSC Lions lundi au Hallenstadion, peut-être à GE Servette mercredi si l’équipe des Vernets n’est plus en quarantaine préventive, puis au HC Davos jeudi à domicile pour leur dernier match de l’année 2021.

Wolf garde le HCA dans le match

Dimanche sur leur patinoire, les Jurassiens ont lutté tant et plus face à un HC Bienne trop costaud défensivement. Contrairement au dernier déplacement dans le Seeland le 23 novembre dernier (8-1), le néo-promu n’a pas coulé à pic même si les Biennois ont vite pris leurs distances: Elvis Schläpfer a ouvert la marque en première période (9e, 0-1), Toni Rajala a doublé la mise d’un tir du dimanche dont il a le secret dans la lucarne (25e, 0-2).

Ours et Lions victorieux

Une vingtaine de jours seulement après avoir encaissé six buts face au Langnau, le HC Davos s’est à nouveau retrouvé sacrément malmené sur sa glace. Cette fois, c’est face aux ZSC Lions que les joueurs de Christian Wohlwend ont dû plier le genou (1-5). Les Zurichois ont tiré au but trois fois plus que les Grisons, complètement en berne sur le plan offensif, ce qui explique au final ce score fleuve. Parmi les buteurs des Lions, on retrouve notamment le Suisse Sven Andrighetto ainsi que le Canadien John Quenneville.