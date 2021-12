Suisse – Toujours plus d’accidents avec des «voitures ultrapuissantes»

Quatre personnes ont été blessées, dimanche, dans un accident survenu à cause d’une vitesse inadaptée dans le canton de Zurich.

Contactée, l’association Road Cross Suisse constate ces derniers temps un nombre grandissant d’accidents impliquant des «voitures ultrapuissantes». «C’est d’autant plus inquiétant que les accidents ayant lieu à vive allure ont souvent une issue dramatique», affirme ainsi son porte-parole Mike Egle. Pour empêcher de tels cas, il faut non seulement de la prévention mais également des loi adaptées avec de fortes sanctions, estime-t-il.

Autorités zurichoises inquiètent

Selon lui, les adaptations actuelles de la Loi sur la circulation routière ne sont pas utiles pour lutter contre la hausse des accidents. «La menace et la mise en oeuvre de lourdes sanctions ont un effet préventif. Nous ne comprenons donc pas les assouplissements prévus pour les délits de chauffard tout comme la réduction des sanctions.»

Le Conseil fédéral a en effet annoncé récemment qu’il prévoyait de modifier l’article concernant les délits de chauffard. Concrètement, ces délits ne devraient plus être sanctionnés d’au moins un an de prison. La durée minimale du retrait de permis devrait elle aussi être réduite.

Une annonce qui a également fait réagir les autorités zurichoises. Elles demandent à ce que cet assouplissement soit analysé de manière plus critique en raison de la gravité et du nombre élevé d’accidents causés par des automobilistes roulant à vive allure.

Dans un communiqué de presse, le Ministère public zurichois informe ainsi que cinq délits de chauffard présumés ont été commis en l’espace de vingt jours seulement au mois d’octobre. Cinq personnes ont été blessées. Les conducteurs fautifs présumés roulaient à bord de véhicules puissants, possédant entre 275 et 626 chevaux. La plupart des bolides étaient sous leasing et les conducteurs avaient entre 18 et 31 ans.