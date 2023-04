Suisse: Toujours plus d’ados se blessent ou se tuent à moto

L’année dernière, plus de 120 adolescents âgés de 15 à 17 ans ont été grièvement blessés et deux sont décédés dans un accident de moto, alerte mardi le Bureau de prévention des accidents (BPA). Depuis que l’âge minimal pour conduire des motos de 125 cm³ a été abaissé en 2021, on enregistre davantage d’accidents graves de moto chez les ados.