Toujours plus d’agriculture bio et d’élevage de volailles

«L’agriculture biologique séduit toujours plus d’agriculteurs». En 2022, la Suisse comptait 48’344 exploitations agricoles et parmi elles 7819 étaient des exploitations bio. Cela représente «près d’une exploitation sur six (16,2%), soit une augmentation de 1,9% par rapport à l’année précédente», rapporte le dernier relevé des structures agricoles de l’Office fédéral de la statistique (OFS) publié ce mardi.