Morsures

Toujours plus de chiens agressifs à Genève

Des incidents impliquant des chiens agressifs ont augmenté de près de 8% l’an dernier par rapport à 2018.

À Genève, 345 incidents impliquant des comportements agressifs de la part d’un chien ont été annoncés en 2019 au Service des affaires vétérinaires, soit une hausse de 7,8% par rapport à 2018. Cette augmentation peut être due à des agressions plus nombreuses ou à une meilleure transmission des annonces au service.

Sur les 345 annonces d’agressions, 322 ont nécessité une enquête plus approfondie et 81 la prise de mesures administratives. Comme le révèle lundi la Tribune de Genève, 193 cas de morsures étaient dirigés contre des humains (149 contre des adultes et 44 contre des enfants). L’administration a ordonné l’euthanasie de quatre chiens pour des motifs de sécurité publique, selon le rapport annuel des affaires du secteur des affaires canines.