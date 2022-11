Confédération: Toujours plus de fonctionnaires: le Conseil fédéral tance le parlement

Entre les lignes, le Conseil fédéral lui a dit: «Si vous cherchez un coupable, regardez-vous dans un miroir.» Le gouvernement a répondu la semaine dernière à une motion déposée par le conseiller national Mike Egger (UDC/SG), qui exige de faire décroître le personnel engagé par la Confédération et de limiter les dépenses qui lui sont liées. Au budget 2022, Berne tablait sur 38’000 équivalents plein-temps dans l’Administration fédérale, alors qu’ils étaient 32’000 quinze ans plus tôt. La demande de Mike Egger: ramener ce chiffre à 35’000 dans un délai de quatre ans.

Le Conseil fédéral rejette sa proposition dans une réponse teintée d’une légère ironie. Premier rappel: les tâches que doit remplir la Confédération sont définies par le même parlement dans lequel siège Mike Egger. Et celui-ci ne ferait rien pour aider à les limiter, bien au contraire. «Pour atteindre l’objectif en matière de baisses des charges et des effectifs visé par l’auteur de la motion, les Chambres fédérales devraient considérablement réduire les tâches de l’administration et décider d’en supprimer certaines. Or leurs récentes décisions devraient conduire à une nouvelle hausse des effectifs», note le Conseil fédéral.