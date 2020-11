Criminalité : Toujours plus de Suisses en prison et séjours plus longs

Quelque 36% des incarcérations en 2019 sont dues à des Helvètes. Les séjours derrière les barreaux ont progressé de 52 jours en 10 ans.

Le séjour moyen d’une personne incarcérée était de 191 jours l’an dernier. KEYSTONE

Les Suisses représentent plus d’un tiers des incarcérations en 2019, selon les chiffres de l’Office fédéral de la statistique (OFS). En dix ans, les séjours pénitentiaires se sont allongés en moyenne de 52 jours, pour atteindre 191 jours.

En 2019, 13’252 peines et mesures ont été exécutées en Suisse, indique mardi l’OFS. 90% des incarcérations concernent les hommes et 36% des Suisses, soit plus d'un tiers, représentant ainsi une augmentation de 4,7% par rapport à 2018.

Les deux tiers constituaient des incarcérations dans un établissement pénitentiaire et moins d’un tiers des prestations de travail d’intérêt général ou une sanction sous forme de surveillance électronique.

Des séjours en prison plus longs

Au moment de la sortie de prison, le séjour moyen d’une personne incarcérée était de 191 jours en 2019, contre 139 jours en 2009. En dix ans, la durée moyenne a augmenté de 52 jours.

Près de 1000 personnes ont exécuté au moins une mesure, comprenant soit des mesures thérapeutiques, l’internement ou d’autres variantes. Deux tiers de celles-ci se sont vues ordonner un traitement pour des troubles mentaux, une personne sur six était internée et une sur dix a été soumise à une mesure pour traitement aux addictions.