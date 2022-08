Stations-services: Toujours plus de voix pour une app qui compare les prix en temps réel

Faire jouer la concurrence par le biais d’une plateforme en ligne qui donnerait les prix de l’essence à la pompe dans toute la Suisse et en temps réel, c’est le souhait de plusieurs parlementaires helvétiques. Lundi après-midi, la Commission de l’économie et des redevances (CER) se penche sur une motion de la conseillère nationale verte Sophie Michaud Gigon. Celle-ci demande au Conseil fédéral (CF) de «mettre en place une plateforme répertoriant les prix du carburant dans les stations-services en Suisse, sur le modèle développé par l’Autriche». En effet, ce pays voisin dispose d’un tel système depuis 2011, qui permet, toujours selon la membre de la CER Sophie Michaud Gigon, de «faire jouer la concurrence dans ce secteur».

Monsieur Prix veut une app

Depuis le début de la guerre en Ukraine, il y a près de six mois, le prix de l’essence grimpe fortement. Mais les hausses successives ne sont pas toujours indexées au prix du baril, selon la conseillère nationale. En mars dernier, Monsieur Prix avait déjà évoqué l’idée d’une application qui indiquerait les stations-services les plus avantageuses pour un secteur donné.

Une motion allant dans ce sens a aussi été déposée le 10 mai par le conseiller national PDC tessinois Marco Romano. La motion (non traitée à ce jour par le CF) va encore plus loin. Elle demande au CF de «jeter les bases d’un calculateur de prix des carburants, du gaz et de l’électricité dans les stations-services et les stations de recharge en Suisse». Et suggère que le projet soit mené par Monsieur Prix.