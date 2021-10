Coronavirus : Toujours plus d’employeurs exigent le pass sanitaire

De grands entreprises suisses telles que Novartis ou la Zurich exigent le certificat sanitaire et renforcent les règles d’accès à leurs sites. D’autres l’envisagent.

Un nombre grandissant d’entreprises suisses exigent désormais le certificat Covid de leurs employés, rapporte la «SonntagsZeitung» du jour. Parmi eux, trois grands employeurs: Novartis, Swiss Re et Zurich. Et La Poste est la première entreprise publique qui exige ce pass de certains employés. «L'exigence d'un certificat est utilisée de manière sélective et dans des cas individuel», explique une porte-parole. «Par exemple, lorsque les employés de La Poste distribuent des lettres et des colis dans un hôpital.»