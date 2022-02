Suisse – Toujours plus d’hommes désertent le PS

Dur, dur, ces temps, pour les hommes de s’imposer dans les partis de gauche. En cause: les électeurs du PS et des Verts boudent de plus en plus souvent les candidats masculins, privilégiant les femmes, souvent jeunes. C’est ce qui ressort d’une analyse des douze élections cantonales des deux dernières années, écrit ce dimanche la «NZZ am Sonntag». Durant ce laps de temps, le PS a perdu 31 sièges, dont 30 étaient occupés par des hommes.