Timothée Chalamet : Toujours plus proche de son ex

L’acteur Timothée Chalamet a offert une robe à Lily-Rose Depp, lors d’une virée shopping. Tout porte à croire qu’ils ont remis le couvert.

Depuis plusieurs semaines, leurs fans se demandent si Timothée Chalamet , 25 ans, et Lily-Rose Depp , 21 ans, se sont remis ensemble. Le weekend dernier, la rumeur s’est encore intensifiée. Les deux acteurs ont été vus en rencard, en train de faire du shopping dans le quartier d'East Village, à New York. Selon eonline.com , ils sont allés dans un magasin de vêtements et le jeune homme en a profité pour faire une belle surprise à la fille de Vanessa Paradis et de Johnny Depp

«Ils sont venus ensemble et ont tous les deux fait un tour, raconte un témoin. Timothée est venu à plusieurs reprises, avec Lily et seul. Pendant que Lily regardait quelque chose dehors, il lui a acheté une robe rapidement comme cadeau secret, puis s'est précipité dehors. Il était adorable et est toujours courtois avec la créatrice et les employés de la boutique.» Si le geste attentionné du héros de «Call Me By Your Name» a fait vibrer les admirateurs des deux artistes qui rêvent de les revoir en couple, ni l’un ni l’autre ne s’est encore exprimé sur la nature de leur relation. Rappelons que les deux Franco-Américains ont vécu une romance de 2018 à 2020.