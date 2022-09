Football : Toujours sur la sellette, Lucien Favre a dirigé l’entraînement de l’OGC Nice

Lucien Favre, sur la sellette à Nice pour insuffisance de résultats selon plusieurs médias français, a dirigé normalement l'entraînement ce mercredi après-midi, après deux jours de repos. Le technicien vaudois a dirigé en fin d'après-midi la séance qui était organisée à huis clos en compagnie de deux de ses adjoints, son compatriote Christophe Moulin et le Français Frédéric Gioria, ancien capitaine de Nice et vainqueur de la Coupe de France en 1997. Son troisième adjoint était pour sa part absent. Il a été écarté par le club au lendemain de la rencontre Ajaccio-Nice (victoire 1-0), le 11 septembre, et fait l'objet d'une «procédure interne» pour des faits non sportifs.