France : Toulouse commémore l’explosion meurtrière d’AZF

Vingt ans jour pour jour après l’explosion qui a coûté la vie à 31 personnes, la Ville rose rend hommage aux victimes en ordre dispersé car certains refusent la présence de Total.

Un «parcours mémoriel» officiel inauguré mais des positions irréconciliables entre associations de victimes: 20 ans plus tard, Toulouse commémore mardi l’explosion meurtrière de l’usine AZF qui a traumatisé la Ville rose avec, une fois de plus, des hommages en ordre dispersé.

Elus territoriaux, représentants de l’Etat et certaines associations de victimes, dont les anciens salariés d’AZF, se réuniront vers 10 heures sur le site de l’ex-usine chimique entièrement détruite lors de la plus grande catastrophe industrielle française depuis 1945.

Un peu plus tôt, vers 9h30, une autre commémoration se tiendra à deux kilomètres de là, au rond-point dit du 21-septembre, à laquelle participent notamment l’association des Sinistrés du 21 septembre et l’association «Plus jamais ça».

«Ne pas oublier»

Car 20 ans plus tard et malgré la condamnation définitive de l’ex-directeur du site et de l’entreprise, l’association Mémoire et Solidarité d’anciens salariés d’AZF rejette la thèse retenue par la justice selon laquelle le mélange malencontreux de produits chimiques, dû à des «négligences» ou des «manquements aux obligations de prudence», a provoqué la déflagration.