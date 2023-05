Football: Toulouse et Vincent Sierro gagnent la Coupe de France

Aucune manifestation contre les retraites

Peu avant le coup d’envoi, Emmanuel Macron a salué les joueurs nantais et toulousains dans le couloir menant au terrain, à la sortie des vestiaires. La Marseillaise a également retenti dans le stade, sans sifflets.

Selon une source policière, 21 personnes ont été interpellés à cause de fumigènes ou vols à la tire, alors que «des hooligans de Paris ont voulu s’en prendre à des individus».

Certains supporters ont croisé plusieurs représentants des syndicats locaux venus leur distribuer des cartons rouges et autres sifflets – interdits dans le stade -, pour qu’ils manifestent leur opposition à la réforme des retraites ou leur rejet du président de la République, présent dans l’enceinte comme le veut la tradition.

En début de soirée, le personnel de sécurité a confisqué certains cartons rouges et sifflets amenés par les supporters, au moment du contrôle d’entrée, a constaté un journaliste de l’AFP.

Remise de la Coupe en tribune

Mais la plupart des spectateurs n’ont pas brandi de carton rouge à la 49e minute du match, en référence à l’utilisation du 49.3 pour faire adopter la réforme des retraites, ont constaté des journalistes de l’AFP. Entre des Toulousains rendus euphoriques par leurs joueurs, qui menaient alors 4-0, et des Nantais comme assommés par le déroulement du match, seuls quelques timides sifflets ont été entendus, rapidement couverts par les chants des supporters.

Le président français n’a pas non plus remis la Coupe aux vainqueurs toulousains depuis la pelouse, comme il en était l’usage depuis trois ans et la crise Covid.