Cyclisme : Tour d'Espagne: Storer en solitaire, Roglic reste en rouge d'un rien

Michael Storer a remporté la 7e étape vendredi au sommet du Balcon d'Alicante. Au général, Primoz Roglic a dû batailler pour conserver sa première place.

Dans une étape épique en altitude, entre chutes et attaques, le Slovène de l'équipe Jumbo-Visma s'est fait surprendre à 100 kilomètres de l'arrivée par un gros groupe d'une cinquantaine de coureurs parti en contre dans la montée du Port de Benilloba, et n'a jamais réussi à revenir... Mais le double tenant du titre a réussi à conserver son maillot rouge d'un souffle, emmené par son concurrent d'Ineos Adam Yates dans le final.

«Il a fait très chaud aujourd'hui (ndlr: vendredi), on a été très vite sur la première bosse... Ca a été une longue journée pour moi, j'attendais juste d'en finir le plus vite possible. On voit que les équipes qui ont des prétendants au sacre tentent leur chance... Heureusement pour nous, mes équipiers ont fait du bon travail aujourd'hui. On fera de notre mieux pour contrôler cela», a glissé Roglic à l'arrivée.