Cyclisme: Tour de France: Clarke dompte les pavés et remporte l’étape

Simon Clarke s’est imposé lors de la redoutée étape des pavés entre Lille et Arenberg. L’Australien de 35 ans a rattrapé et battu de justesse au sprint l’un de ses compagnons d’échappée Taco van der Hoorn pour remporter sa première victoire sur la Grande Boucle. Les deux coureurs faisaient partie d’un groupe de six fuyards (dont l’inusable Magnus Cort Nielsen) partis dès les premiers kilomètres.